Balzarini sul rinnovo di Yildiz: "C'è distanza, ma sono fiducioso. 'Pesanti' i due gol di ieri"

Balzarini sul rinnovo di Yildiz: "C'è distanza, ma sono fiducioso. 'Pesanti' i due gol di ieri"
Oggi alle 20:38Serie A
Paolo Lora Lamia

Grande serata quella di ieri per Kenan Yildiz, che con una splendida doppietta ha contribuito al tennistico 1-6 che la sua Turchia ha inflitto in trasferta alla Bulgaria nel match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Una doppietta che certifica lo status del fantasista della Juventus, in trattativa con il club bianconero per il rinnovo del contratto.

Di questa situazione ha parlato il giornalista Gianni Balzarini, sempre vicino alle vicende juventine, tramite un intervento sul suo canale YouTube: "Secondo me questi sono due gol che Yildiz e il suo entourage faranno sicuramente un po' pesare nella trattativa per il rinnovo del contratto. Un po' di distanza c'è - prosegue Balzarini -, ma sono convinto che alla fine le due parti troveranno il punto di incontro. Tuttavia, non è cos' semplice come si pensava: effettivamente, un po' di soldi ballano".

Riguardo alle cifre in ballo, dice: "Da un 4,5 milioni barra 5 di bonus compresi a un 4,5 - o meglio 5 - come base di partenza più bonus. E la differenza c'è, ma sarebbe una follia farsi scappare via un giocatore del genere a meno che arrivi il pazzo di turno che ti mette sul tavolo 80 milioni freschi freschi. Yildiz, comunque, ha un contratto fino al 2029: avrà un contratto a sua volta adeguato e quindi non posso nemmeno pensare che il rendimento di lui dipenda dai soldi. E' un ragazzo e deve avere l'entusiasmo, ma sarebbe bello che due gol in una partita li facesse anche con la Juve".

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
