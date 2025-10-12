Ferguson spiega il trasferimento a Roma: "Dopo 4-5 anni in Inghilterra avevo voglia di novità"

Evan Ferguson, attaccante della Roma attualmente impegnato nel ritiro della Repubblica d'Irlanda, ha parlato ai microfoni della televisione pubblica irlandese RTÉ Sport raccontando anche la scelta di lasciare il Brighton per trasferirsi in Serie A in estate. Queste le sue dichiarazioni principali:

"La fine della scorsa stagione è stata difficile. Dopo 4-5 anni in Inghilterra volevo provare qualcosa di nuovo, è arrivata la Roma ed è difficile dire no a un club del genere. Sapevo che la Roma era un grande club. Ma poi, quando ci sono arrivato, mi sono reso conto che è molto più grande di quanto pensassi. I tifosi sono pazzi per la squadra. La maggior parte dei compagni di squadra parla inglese. E il cibo è molto meglio in Italia".

Sulle differenze tra Serie A e Premier League Ferguson ha poi aggiunto: "L'allenamento è molto diverso rispetto all'Inghilterra ed è molto più intenso. I giorni di riposo sono molto rari e quando ce n'è uno libero è quasi una festa. Sia in casa che in trasferta poi si passa la notte della vigilia in hotel. Anche il gioco è diverso perché è molto più tattico e si gioca uomo contro uomo ogni settimana contro squadre che hanno sistemi diversi. È qui che è differente dall'Inghilterra, dove è più "avanti e indietro, avanti e indietro". Ma è un buon cambiamento".