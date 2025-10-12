Esclusiva TMW
Livorno, decisione a sorpresa: in panchina riconfermato Formisano
Ieri l'esonero sembrava praticamente certo, davvero brutta la prestazione offerta sul campo del Pineto culminata con una sconfitta netta e senza appello col risultato finale di 3-0. Invece, alla fine, il Livorno ha deciso: Alessandro Formisano resta sulla panchina degli amaranto e continuerà a guidare una squadra che, ad oggi, sta mostrando molte difficoltà soprattutto sul piano realizzativo, oltre ad una costante sofferenza in fase difensiva e a una classifica che cozza con la qualità dell'organico allestito dalla dirigenza. I tifosi sono scontenti e sabato prossimo la partita contro la Sambenedettese potrebbe essere davvero l'ultima spiaggia per l'ex trainer del Perugia.
