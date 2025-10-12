Borriello: "Alla Roma ci vorrebbe uno come Hojlund". Dopo racconta il diverbio con Gasperini

L'ex attaccante Marco Borriello è intervenuto a La Gazzetta dello Sport, parlando tra i tanti temi della ricerca di un centravanti da parte della Roma: "Sì, ci vorrebbe uno come Hojlund. Ma mi piace molto anche Piccoli, che è arrivato alla Fiorentina e in Nazionale".

Sulla corsa scudetto Borriello si è espresso così, partendo sempre dai giallorossi: "È presto per capire. Sono contento che la società abbia cominciato un percorso intelligente. Era ora. Però non vedo una squadra da scudetto, onestamente. Con io Friedkin per ora i risultati non sono stati soddisfacenti. Spero che quest’anno la Roma possa raggiungere un piazzamento Champions. I segnali sono buoni anche se l’Inter rimane la squadra più forte, il Napoli ha un mostro come Conte e il Milan ha fatto un ottimo mercato".

Infine, un commento sulla discussione con mister Gasperini ai tempi del Genoa: "È vero. Nello spogliatoio di Parma. Niente contatti fisici ma qualche parola poco carina... Lui mi rimproverò, io risposi a tono. Ma a distanza di anni posso dire che aveva ragione lui. Adesso abbiamo un ottimo rapporto, mi ha anche invitato a Trigoria, quindi prima o poi lo andrò a trovare. In quel periodo ero meno concentrato del solito perché avevo già firmato col Milan".