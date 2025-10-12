Esclusiva TMW
Cavese, fiducia a tempo per mister Prosperi: a Cerignola sfida decisiva per il mister
TUTTO mercato WEB
Altro giro, altra sconfitta per la Cavese. La vittoria di Monopoli e la buona prestazione nel derby con la Salernitana lasciavano presagire che il periodo nero fosse alle spalle, invece oggi i campani hanno perso 0-1 in casa contro il Trapani mostrando qualche passo indietro dal punto di vista del gioco. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, per mister Prosperi fiducia a tempo. Nel prossimo turno, sul campo dell'Audace Cerignola, la società si aspetta una decisa inversione di tendenza, viceversa lo staff tecnico potrebbe essere messo fortemente in discussione. La Cavese si trova stabilmente in zona retrocessione ormai dalla prima gara di campionato.
© Riproduzione riservata
Altre notizie Serie C
Editoriale di Luca Calamai Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
Le più lette
1 Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
Ora in radio
Primo piano
Daniele Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Serie A
Vince la Scozia 'degli italiani', ma il ct Clarke frena: "Lontanissimi dai nostri possibili livelli"
Serie B
I nuovi acquisti in Serie B - Venezia, Adorante fatica a decollare: un caso da risolvere per Stroppa
Serie C
Calcio femminile