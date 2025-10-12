Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Cavese, fiducia a tempo per mister Prosperi: a Cerignola sfida decisiva per il mister

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 20:53Serie C
Luca Esposito

Altro giro, altra sconfitta per la Cavese. La vittoria di Monopoli e la buona prestazione nel derby con la Salernitana lasciavano presagire che il periodo nero fosse alle spalle, invece oggi i campani hanno perso 0-1 in casa contro il Trapani mostrando qualche passo indietro dal punto di vista del gioco. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, per mister Prosperi fiducia a tempo. Nel prossimo turno, sul campo dell'Audace Cerignola, la società si aspetta una decisa inversione di tendenza, viceversa lo staff tecnico potrebbe essere messo fortemente in discussione. La Cavese si trova stabilmente in zona retrocessione ormai dalla prima gara di campionato.

