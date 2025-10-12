Norton-Cuffy già nel mirino di Juventus e Napoli: il Genoa fissa il prezzo per l'ex Arsenal

Brooke Norton-Cuffy è uno dei nomi più caldi del calciomercato in Serie A. L’ex talento dell’Arsenal, oggi protagonista con la maglia del Genoa, è finito nel mirino di Juventus e Napoli, pronte a sfidarsi per assicurarsi le sue prestazioni in vista della prossima stagione. Capace di giocare sia da terzino destro che da esterno offensivo, Norton-Cuffy si sta confermando come uno dei giovani più promettenti del massimo campionato italiano, almeno in quest'avvio.

Il Genoa intanto fissa il prezzo

Il prossimo passo potrebbe essere la chiamata in nazionale maggiore inglese, mentre il suo nome è già tra i protagonisti del prossimo calciomercato estivo. Costo? Per adesso 15 milioni. Lo si legge su La Gazzetta dello Sport, che specifica però che il prezzo è destinato a salire se le prestazioni dovessero continuare a essere convincenti. Come l'ultima al Maradona proprio contro gli azzurri.

Juve avvantaggiata se arriva Ottolini

C’è un elemento che potrebbe favorire la Juve nell’operazione. L’eventuale arrivo in bianconero di Marco Ottolini, attuale direttore sportivo del Genoa, rafforzerebbe i legami con il giocatore. È stato proprio Ottolini, infatti, a portarlo in Liguria nell’estate 2024, prelevandolo dall’Arsenal per circa 1 milione più 2 di bonus, con una percentuale sulla futura rivendita riservata ai Gunners.