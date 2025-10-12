Siracusa in crisi, contestazione dei tifosi e panchina di Turati a rischio

Momento delicatissimo in casa Siracusa dopo la pesante sconfitta interna contro il Sorrento, che ha lasciato la squadra ultima in classifica con soli 3 punti. L’ambiente è in fermento e la tensione cresce attorno al club aretuseo, protagonista finora di un avvio di stagione ben al di sotto delle aspettative.

Al termine del match, i tifosi hanno espresso la propria delusione con una contestazione pacifica allo stadio Nicola De Simone, indirizzata al presidente Alessandro Ricci e ad alcuni giocatori, chiedendo maggiore impegno e una reazione immediata. Gli ultras hanno avuto un confronto diretto con la squadra, mantenendo comunque toni civili, sotto la vigilanza delle forze dell’ordine.

Sul piano tecnico, la posizione di Marco Turati appare sempre più in bilico. L’allenatore, legato alla piazza per la promozione ottenuta nella scorsa stagione, è finito nel mirino della critica per il suo stile di gioco troppo rischioso e per i risultati deludenti di questo inizio di campionato.

Secondo quanto riportato da sporticity.it, Turati starebbe valutando le dimissioni volontarie per evitare un esonero che comporterebbe un costo economico elevato per la società. Toccherà ora al presidente Ricci decidere se rinnovargli la fiducia o affidare la panchina a un tecnico più esperto, nel tentativo di invertire la rotta e rilanciare le speranze salvezza di un Siracusa in evidente difficoltà.