L'agente Riso: "Cristante e Mancini rinnovano, la Lazio ci ha provato per Frattesi"

Il procuratore Giuseppe Riso ha rilasciato una intervista a Tuttosport oggi in edicola per parlare di alcuni suoi assistiti, protagonisti dell'ultimo mercato invernale. A partire da Giovane, approdato dal Verona al Napoli: "Manna si è mosso prima degli altri e già dopo le prime giornate di campionato me l’aveva chiesto", le sue parole - ". I dirigenti del Napoli sono più veloci. Giovane trova un grandissimo allenatore come Conte, che lo farà crescere in una piazza pazzesca, l’ideale per esplodere".

L'agente ha parlato poi di Davide Frattesi, centrocampista dell'Inter che è stato dato come possibile partente in queste settimane: "La Lazio ci ha provato seriamente" - ammette Riso - ", ma per Frattesi si erano fatti avanti anche altre squadre dall’estero come il Nottingham Forest", aggiunge. Riso spiega poi: "Credo sia normale che Davide volesse giocare di più, un sentimento comune a tutti i gioccatori importanti. L’Inter, però, non ha mai aperto a una ces- sione di Frattesi e devo dire che Davide è felice di essere rimasto: ora sta meglio e fi nalmente è al 100%, sono sicuro che avrà più spazio e farà bene". E ancora: "C’è un legame speciale tra Frattesi e l’Inter: diciamo che fanno fatica a fare a meno l’uno dell’altra".

Novità anche sul fronte Cristante e Mancini, a Roma: "Siamo molto vicini al rinnovo di entrambi. Mancano solo le firme: ci siamo quasi. Con Gasp poi sei obbligato a sognare in grande, il mister ti trascina e fa alzare l’asticella.