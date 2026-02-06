Ufficiale Venezia, Bordin sollevato dall'incarico (ma resta nel club): Primavera all'ex Milan Lupi

Cambio sulla panchina della squadra Primavera del Venezia. Francesco Bordin è stato sollevato dall'incarico anche se, come si legge dal comunicato del club arancioneroverde, rimarrà all'interno della società con un altro ruolo. Soluzione interna per sostituirlo: sarà Alessandro Lupi a rimpiazzarlo, già tecnico dell'Under 16, negli ultimi anni passato dai settori giovanili di Milan, Sampdoria e Monza.

Di seguito il comunicato del Venezia: "Il Venezia FC comunica che, in data odierna, Francesco Bordin è stato sollevato dall’incarico di allenatore della formazione Primavera. Il tecnico assumerà un nuovo ruolo all’interno della società arancioneroverde. La società ha quindi scelto di affidare la guida della Primavera ad Alessandro Lupi, già allenatore dell’Under 16, optando così per una soluzione interna. Il Venezia FC ringrazia Francesco Bordin per la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati durante la sua esperienza alla guida della squadra Primavera".