Palermo, il piano per la Serie A: il calendario può aiutare ad avvicinarsi alla vetta
Il Palermo può avvicinarsi sensibilmente alla Serie A se domani al Barbera conquisterà la sesta vittoria consecutiva. Come sottolinea Tuttosport, il peso della sfida con l’Empoli è amplificato dal confronto diretto tra Frosinone e Venezia, le due battistrada: qualcuno perderà terreno, e i rosanero sono pronti ad approfittarne.
La squadra di Filippo Inzaghi arriva all’appuntamento con dieci risultati utili consecutivi e una fiducia crescente. Il successo di Bari ha consolidato certezze e autostima, mentre Joel Pohjanpalo continua a essere un fattore decisivo con 13 gol stagionali. In casa, il Barbera resta un fortino: cinque vittorie di fila senza subire reti e miglior difesa del campionato con appena 14 gol incassati.
Il mercato di gennaio offre ulteriori soluzioni: Johnsen è pronto a partire titolare, Magnani torna tra i convocati, mentre Rui Modesto sarà indisponibile per un lieve infortunio. Gli ingredienti ci sono tutti: per il Palermo è un altro bivio stagionale. E questa volta fallire non è un’opzione.
