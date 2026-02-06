Pescara, Brugman subito in campo. Per Insigne serve ancora tempo

Archiviata una sessione di mercato difficile da interpretare, ricca di nomi importanti ma accompagnata da interrogativi sulla condizione fisica dei nuovi arrivi, il Pescara si trova a fare i conti con una classifica complicata. Ultimi e ancora in attesa che i big entrino davvero in forma - Lorenzo Insigne su tutti - i biancazzurri devono cercare punti con le risorse attuali per non perdere contatto con il gruppone delle pericolanti. È questo lo spirito con cui la squadra scenderà in campo a Cesena, come riportato dal Corriere dello Sport.

La linea di Gorgone

Il tecnico Giorgio Gorgone è stato chiaro: soddisfatto dei nuovi innesti, ma consapevole che alcuni vadano gestiti perché fermi da tempo. In quest’ottica, Gastón Brugman potrebbe partire dall’inizio, mentre Insigne continuerà a lavorare in sede per raggiungere la migliore condizione nel più breve tempo possibile.

Cesena e il futuro tattico

La trasferta contro il Cesena è proibitiva, ma la classifica non consente calcoli. I cambi tattici, probabilmente con il passaggio alla difesa a quattro e al centrocampo a tre, sono rimandati: prima serve limitare gli errori e ridurre i gol subiti. La speranza è che l’analisi porti presto risultati concreti.