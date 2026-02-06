Atalanta fortunata? Gli xG avversari ammontano a 9,5, ma nelle ultime 4 ha preso un solo gol

Tra i tanti dati che vengono raccolti al giorno d'oggi ce n'è uno che spesso viene utilizzato per capire quanto abbia creato una squadra ed è quello degli xG, ovvero i gol attesi in quella determinata partita. Ciò che balza immediatamente agli occhi guardando le ultime 4 gare dell'Atalanta è che ha subito una sola rete e questo farebbe pensare a un'ottima fase difensiva, ma la verità è che deve ringraziare anche gli errori di precisione dei suoi avversari.

Sommando gli xG di Parma (1,655), Union SG (1), Como (5,051) e Juventus (1,820) si ottiene 9,526, ovvero i gol che avrebbe meritato di subire la Dea. Il punto è che invece ne ha incassati soltanto uno in Belgio in Champions League. Questo deve far riflettere Palladino, che è giusto che sia contento del rendimento, ma deve anche correggere qualche meccanismo nel reparto arretrato, soprattutto perché con questi numeri è difficile continuare a collezionare clean sheet.

Di seguito i dati delle singole sfide:

xG vs Juve 1,820

xG vs Como 5,051

xG vs Union SG 1

xG vs Parma 1,655