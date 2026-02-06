Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pierini vuole subito la Samp: pressing per una maglia da titolare contro il Modena

© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 10:18Serie B
Daniel Uccellieri

La voglia di riscatto è uno dei motori principali che ha spinto Nicholas Pierini ad accettare la Serie B e il progetto della Sampdoria. Nonostante le undici presenze in Serie A con il Sassuolo, l’esterno offensivo non era soddisfatto del suo impiego nella prima parte di stagione e ha scelto di rimettersi in gioco.

Come riferisce Il Secolo XIX, Pierini è già determinato a diventare un punto di riferimento per i blucerchiati. Alla vigilia della sfida contro il Modena, il classe ’98 sta spingendo per ottenere una maglia da titolare e convincere il duo tecnico Daniele Foti–Angelo Gregucci.

In Serie B Pierini ha dimostrato di poter essere decisivo e l’obiettivo è replicare quell’impatto anche a Genova. La sensazione è che le sue chance possano aumentare già nelle prossime settimane: la Samp ha bisogno di qualità e intensità sulle fasce, e Pierini vuole farsi trovare pronto sin da subito.

