Chi la spunta in Serie B? Capozucca: "Frosinone l'intruso, queste 4 si daranno battaglia"

Il dirigente Stefano Capozucca ha rilasciato una intervista a TuttoB.com ed ha parlato della lotta per la promozione in massima serie. "A inizio stagione avevo indicato Venezia, Palermo e Monza quali contendenti più accreditate per i primi due posti", ha spiegato - "; l’intruso (per merito) è il Frosinone, che esprime un buon calcio e sta facendo bene. Saranno queste quattro squadre a darsi battaglia per la promozione diretta”, le sue parole.

Sul mercato conclusosi in cadetteria, ha poi dichiarato: “Come sempre quello di gennaio è un mercato un po’ particolare, ma ho notato più movimento del solito, soprattutto nelle battute finali, perché tutti vogliono vincere e nessuno vuole retrocedere. Mentre in A, però, ci sono stati investimenti, in B si è trattato essenzialmente di prestiti”.

Sul trasferimento di Massolin dal Modena all'Inter (ma con il giocatore che resterà al Modena in prestito fino a giugno): “La Serie A è sempre la Serie A, poi giocare nell’Inter non è mai semplice. Però i dirigenti nerazzurri, Ausilio e Baccin, sono talmente bravi che avranno certamente fatto le dovute valutazioni. Massolin avrà tempo per maturare, non è detto, peraltro, che debba arrivare e giocare subito…”.