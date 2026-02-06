Inter-Juventus si avvicina: Kolarov ieri era in tribuna a Bergamo per vedere i bianconeri

Il 14 febbraio, ovvero tra poco più di una settimana, ci sarà Inter-Juventus, partita chiave in ottica Scudetto, soprattutto per quanto riguarda i nerazzurri. Come riportato da SportMediaset, per studiare dal vivo la Vecchia Signora, Aleksandar Kolarov, vice di Cristian Chivu, era presente ieri alla New Balance Arena di Bergamo e ha visto perdere 3-0 i bianconeri.

Ora però i nerazzurri non hanno tempo per proiettarsi al Derby d'Italia e devono concentrarsi sul match di domenica contro il Sassuolo. Sarà fondamentale mantenere alto il livello di concentrazione, anche perché il Milan non giocherà e questa è un'arma a doppio taglio: dovesse vincere, l'Inter volerebbe a +8 almeno fino a venerdì, dovesse perdere resterebbe a +5, ma con una gara in più dei rossoneri.