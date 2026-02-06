Inter-Juventus si avvicina: Kolarov ieri era in tribuna a Bergamo per vedere i bianconeri
Il 14 febbraio, ovvero tra poco più di una settimana, ci sarà Inter-Juventus, partita chiave in ottica Scudetto, soprattutto per quanto riguarda i nerazzurri. Come riportato da SportMediaset, per studiare dal vivo la Vecchia Signora, Aleksandar Kolarov, vice di Cristian Chivu, era presente ieri alla New Balance Arena di Bergamo e ha visto perdere 3-0 i bianconeri.
Ora però i nerazzurri non hanno tempo per proiettarsi al Derby d'Italia e devono concentrarsi sul match di domenica contro il Sassuolo. Sarà fondamentale mantenere alto il livello di concentrazione, anche perché il Milan non giocherà e questa è un'arma a doppio taglio: dovesse vincere, l'Inter volerebbe a +8 almeno fino a venerdì, dovesse perdere resterebbe a +5, ma con una gara in più dei rossoneri.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30