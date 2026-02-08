Tonetto: "Bandiere come Totti non possono non avere un ruolo nel club. Dybala e Pellegrini..."

Lunga intervista concessa all'edizione odierna de Il Tempo da parte di Max Tonetto. L'ex esterno della Roma ha analizzato il momento della squadra di Gian Piero Gasperini sottolineando come non si aspettasse una squadra in lotta per la Champions, "anche se a un certo punto - sottolinea - visto l'andamento della Roma, credevo che il percorso potesse essere più agevole. Ora, sembra più complicato perché il Milan ha trovato una sua identità ben precisa e la Juventus ha cambiato marcia con Spalletti".

Per il difensore Pellegrini e Dybala sono due elementi che dovrebbero rinnovare: "Le possibilità ci sono. Più per Pellegrini, visto che è romano ed è qui da tanti anni, che per Dybala, considerando le voci che circolano sul suo ritorno in Argentina. Se vogliono rimanere, la quadra economica si trova sempre".

Infine un commento sul possibile ritorno in società di Francesco Totti: "Bandiere di questo livello non possono non avere un ruolo all'interno della società. Poi, va trovato insieme quello giusto. Se la società è intenzionata a proporre a Francesco un ruolo d'immagine, per me sarebbe comunque un valore aggiunto. È importante esser chiari fin da subito per evitare di ripetere quanto accaduto con De Rossi. Oggi, però, c'è un management italiano con grande esperienza".