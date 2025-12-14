Occasioni, un gol annullato e una traversa: Bologna-Juventus, fin qui non è il solito 0-0

C'è il sapore delle grandi sfide al Dall'Ara, la calda cornice sugli spalti accoglie l'ingresso in campo delle due squadre. E la partenza sprint del Bologna, che spinge sin da subito sul pedale del gas, costringendo Di Gregorio a tre risposte, su Pobega e Orsolini nella stessa azione e poco dopo contro Cambiaghi, quando sul cronometro non siamo ancora arrivati al 10'. Annusata la minaccia, comincia a venire fuori anche la Juventus, con il solito Yildiz che si rivela il primo dei suoi capace di calciare in porta e sporcare i guantoni di Ravaglia. L'intermezzo bianconero dura qualche minuto, prima di altre minacce di marca Bologna: Di Gregorio ferma ancora Orsolini, quindi Zortea manca nella correzione. Alla mezz'ora il copione del match cambia e vede la Juventus salire in cattedra. E arrivare, dopo la richiesta di un rigore per spinta di Lucumi (giudicata lieve) ai danni di David, anche il gol del potenziale 0-1. Lo segna lo stesso canadese, smarcato verso la porta da McKennie dopo un rimpallo fortunoso con Ravaglia: l'americano però era partito in posizione di fuorigioco, intervento del VAR che ristabilisce la parità senza reti. Che è la stessa situazione di punteggio con cui Bologna e Juventus si fermano per l'intervallo, dopo una traversa centrata in pieno nel recupero dallo scatenato Zortea.

