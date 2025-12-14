Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pescara-Frosinone 1-2, le pagelle: Tonin illude dopo 38 secondi, capolavoro di Oyono

Luca Esposito
Oggi alle 19:22Serie B
Luca Esposito

Risultato finale: Pescara-Frosinone 1-2

PESCARA

Desplanches 6,5 - Tre interventi importanti per tenere in vita fino alla fine le speranze salvezza. Soliti riflessi felini, deve arrendersi al capolavoro di Oyono.

Gravillon 6 - Nel complesso la difesa biancazzurra non gioca una brutta gara. Sta crescendo fisicamente.

Brosco 6 - Sempre uno degli ultimi a mollare, gioca bene in marcatura su Raimondo.

Capellini 6 - A un passo dal gol con un bel colpo di testa, gli va male per una questione di centimetri. Bene nei raddoppi di marcatura su Kvernadze.

Faraoni 5,5 - Gli esterni gialloblu sono molto forti e deve svolgere un lavoro spesso oscuro, ma assai prezioso. Gli viene annullato giustamente un gol per fallo su Calo, non arriva alla sufficienza visto che non spinge come potrebbe, forse a causa di una condizione fisica non ancora ideale.

Caligara 5,5 - Qualche problema in interdizione, del resto i centrocampisti del Frosinone stanno dando noie a tutti. In due occasioni ci prova dalla distanza, senza fortuna. Dal 73' Vinciguerra 5,5 - Vivace, ma anche impreciso al momento del passaggio finale.

Valzania 5 - Si fa saltare con troppa disinvoltura da Koutsoupias in occasione della rete del provvisorio pareggio, per tutto il primo tempo soffre un Ghedjemis in grande forma. Meglio nella ripresa.

Dagasso 6 - Esce per un infortunio che desta qualche preoccupazione, fino a quel momento aveva giocato, e bene, tanti palloni. Dal 65' Meazzi 5,5 - Stavolta non ha impattato benissimo.

Letizia 6 - Nei primi 45 minuti sicuramente il migliore della sua squadra. Corre, crossa, recupera, si sovrappone, va al tiro. Nella ripresa i compagni di squadra calano e ha meno spazio ben spingersi in avanti.

Di Nardo 5 - Uno dei meno brillanti, anche se gli arrivano pochi giocabili. Tuttavia sembra fuori fase anche quando i biancazzurri spingono e attaccano in massa. Una serata no.

Tonin 6,5 - Si inventa un gol di pregevole fattura dopo appena 38 secondi, una delle reti più veloci del campionato. Mezzora da grande giocatore, poi cala. Dall'84' Okwonwko sv.

Giorgio Gorgone 6 - Tante assenze, ma una grande partita per 45 minuti contro la capolista e un assalto finale che conferma che il gruppo lo segue e ci crede.

FROSINONE

Palmisani 6 - Non ha colpe sulla rete che subisce in avvio, nel finale lo salva Cittadini. Nessun intervento di rilievo.

A. Oyono 7 - Un gol bellissimo dalla distanza consente ai ciociari di ritrovarsi da soli in vetta alla classifica. Sta crescendo esponenzialmente partita dopo partita.

Calvani 7 - In avvio di gara i compagni di reparto vanno in apnea, tocca a lui salire in cattedra per rimediare agli errori altrui. I suoi raddoppi di marcatura limitano Letizia e Faraoni, ai quali prende bene le misure. Ottimo su Di Nardo, stoico e concreto nel finale.

Monterisi 5 - Non una serata facile per il centrale difensivo gialloblu, dopo 38 secondi beffato da Tonin con una finta che lo inganna troppo facilmente. Il giallo lo condiziona ulteriormente, fino alla giusta sostituzione. Dal 61' Marchizza 6,5 - Entra benissimo e non sbaglia nulla.

Bracaglia 6 - Spinge meno rispetto alle ultime gare, tuttavia presidia con bravura la zona di competenza e si fa rispettare nei duelli individuali. Dal 61' Cittadini 6,5 - Entra in un momento delicato della gara e si fa rispettare. Salva sulla linea nel finale.

Cichella 6 - Stesso discorso fatto per Bracaglia: gara da battaglia, con lotta pallone su pallone e tantissimi contrasti. Non si tira mai indietro e combatte con determinazione.

Calò 6 - Quando calcia le punizioni crea grosse apprensioni alle difese avversarie. Un salvataggio a fine primo tempo consente di creare i presupposti per una vittoria pesantissima.

Ghedjemis 6,5 - Ancora una volta brilla per quanto sa essere imprevedibile. Tecnica sopraffina, quando punta il diretto marcatore sa sempre creare la superiorit numerica. Solo Desplanches gli nega la gioia del gol.

Koutsoupias 6,5 - Sesta rete in campionato per un calciatore totalmente rivitalizzato e che sta diventando un fattore fondamentale grazie al super lavoro di Alvini. Trequartista in costruzione, mezzala in non possesso. Vicino alla doppietta nel finale. Dall'88' Gelli sv.

Kvernadze 5 - Forse la nota lieta della serata in terra abruzzese, fa sgolare un allenatore che gli chiede di non isolarsi e di "venire dentro al campo" per sfruttare al meglio le sue caratteristiche. Dal 75' Corrado sv.

Raimondo 5,5 - Ancora una volta a secco. Il gol scaturisce dalla media tra primo e secondo tempo, con Desplanches che gli nega la gioia del gol con un intervento importante. Dal 75' Zilli sv

Massimiliano Alvini 7 - Avvio shock, di quelli che metterebbe in crisi qualunque squadra. Chiede coraggio e pazienza e la sua squadra offre un bello spettacolo nella ripresa. Bella la sua esultanza verso i tanti tifosi presenti nel settore ospiti.

