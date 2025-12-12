Milan-Sassuolo, le probabili formazioni: Pulisic con Nkunku, Ricci favorito su Loftus-Cheek

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Milan-Sassuolo (Domenica 14 dicembre, ore 12.30, arbitra Crezzini, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Milan

Prima di partire per l’Arabia Saudita, il Milan vuole mantenere la testa della classifica. Per farlo, Massimiliano Allegri non opterà per alcun turnover in vista della semifinale contro il Napoli: in campo la formazione migliore, eccezion fatta per l’assenza per infortunio di Rafael Leao e quella possibile di Youssouf Fofana. Confermatissimo il 3-5-2. In porta Mike Maignan. In difesa il consueto trio composto da Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic. Sugli esterni Alexis Saelemaekers e Davide Bartesaghi. In mezzo gli inamovibili Luka Modric e Adrien Rabiot con Samuele Ricci favorito da mezzala su Ruben Loftus-Cheek, nel caso in cui non dovesse recuperare Fofana. Davanti, senza Leao e con Gimenez ancora ai box, coppia formata da Christian Pulisic e da Christopher Nkunku. Assente per infortunio anche Athekame. (da Milano, Antonello Gioia)

Come arriva il Sassuolo

In casa Sassuolo da valutare le condizioni di Andrea Pinamonti, uscito malconcio per un problema alla caviglia nel corso dell'ultimo match: se non dovesse farcela spazio a Cheddira in attacco. Gli altri due dubbi riguardano la corsia mancina: Grosso (squalificato, in panchina andrà il vice Longo) potrebbe optare per una formazione più prudente con Candé al posto di Doig e Fadera al posto di Laurienté. Per il resto tutti confermati nel 4-3-3 neroverde con Muric tra i pali, Walukiewicz, Idzes, Muharemovic in difesa e il trio di centrocampo Thorstvedt, Matic e Koné, con Volpato pronto di nuovo a prendere il posto dell'infortunato Berardi in avanti. (da Sassuolo, Antonio Parrotto)