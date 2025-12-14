Probabili formazioni Serie A, 15^ giornata LIVE: ancora Ferguson, Dybala dalla panchina

Di seguito le ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 15^ giornata di Serie A:

LECCE-PISA 1-0 Il tabellino

Marcatore: 27’st Stulic

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Ndaba (29’st Gallo); Berisha (11’pt Kaba), Ramadani, Coulibaly; Pierotti (22’st Banda), Camarda (22’st Stulic), Sottil (29’st Tete Morente). Allenatore: Di Francesco.

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi (1’st Albiol), Caracciolo (36’st Buffon), Canestrelli; Tourè, Vural, Aebischer, Akinsanmiro (14’st Angori), Leris (30’st Lorran); Moreo (14’st Tramoni), Meister. Allenatore: Gilardino.

TORINO-CREMONESE 1-0 - Il tabellino

Marcatore: 27' Vlasic

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripàn, Coco; Pedersen, Vlasic, Asllani (46' st Ilkhan), Gineitis (19' st Casadei), Lazaro (46' st Biraghi); Zapata (9' st Simeone), Adams (38' st Ngonge). A disp.: Popa, Israel, Masina, Dembélé, Nkounkou, Ilic, Anjorin, Tamèze, Aboukhlal, Njie. Allenatore: Baroni.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Ceccherini; Barbieri (18' st Floriani), Payero, Bondo (7' st Zerbin), Vandeputte (32' st Vazquez), Pezzella (18' st Sanabria); Bonazzoli (32' st Moumbagna), Vardy. A disp.: Silvestri, Nava, Valoti, Lordkipanidze, Johnsen. Allenatore: Nicola.

PARMA-LAZIO 0-1 - Il tabellino

Marcatore: 37’ st Noslin (L)

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Delprato (1’st Troilo), Valenti, Valeri; Bernabé, Estevez, Keita (41’ st Djuric); Oristanio (25’ st Ondrejka), Benedyczak (32’ st Cutrone); Pellegrino. A disp.: Guaita. Rinaldi, Trabucchi, Hernani, Troilo, Cremaschi, Plicco, Ordonez, Lovik, Tigani, Konate, Sorensen, Begic, Cardinali, Almqvist. Allenatore: Cuesta.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric (24’ st Provstgaard), Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi (43’ st Vecino), Basic; Cancellieri (24’ st Dele-Bashiru), Castellanos (24’ st Noslin), Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Nuno Tavares, Belahyane, Pedro, Dia, Cancellieri. Allenatore: Sarri.

ATALANTA-CAGLIARI 2-1 - Il tabellino

Marcatori: 11', 36' st Scamacca (A), 30' st Gaetano 7 (C)

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou (34' st Pasalic); Djimsiti (10' st Ahanor), Kolasinac; Zappacosta (34' st Samardzic), de Roon, Ederson (21' st Musah), Bernasconi (21' st Zalewski); De Ketelaere; Scamacca, Lookman. A disp.: Rossi, Sportiello, Scalvini, Brescianini, Maldini, Krstovic. Allenatore: Palladino.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa (13' st Prati), Rodriguez (21' st Idrissi), Luperto (42' st Pavoletti); Palestra, Adopo (42' st Luvumbo), Deiola, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli (13' st Gaetano). A disp.: Ciocci, Radunovic, Di Pardo, Pintus, Mazzitelli, Rog, Liteta, Kilicsoy. Allenatore: Pisacane.

MILAN-SASSUOLO 2-2 - Il tabellino

Marcatori: 13' Koné (S), 34', 2' st Bartesaghi (M), 32' st Laurienté (S)

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia (14' st De Winter), Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic (28' st Ricci), Nkunku. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Estupinan, Jashari. All.: Allegri

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Candé (15' st Doig); Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato (41' st Moro), Pinamonti (41' st Cheddira), Fadera (15' st Laurienté).. A disp.: Satalino, Zacchi, Lipani, Vranckx, Moro, Odenthal, Coulibaly, Iannoni, Pierini, Cheddira. All.: Longo (Grosso squalificato)

UDINESE-NAPOLI 1-0 - Il tabellino

Marcatori: 28' st Ekkelenkamp (U)

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli (45'+4' st Goglichidze), Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp (39' st Zarraga), Bertola (39' st Ehzibue); Zaniolo (45'+1' st Bravo), Davis (39 st' Buksa). A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Lovric, Gueye, Palma, Camara, Miller, Modesto.

Allenatore: Runjaic.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic Savic; Beukema, Rrahmani (16' st Lobotka), Buongiorno (30 'st Olivera); Di Lorenzo, McTominay, Elmas (38' st Lucca), Spinazzola (38' st Gutierrez); Neres, Hojlund, Lang (16' st Politano). A disposizione: Contini, Ferrante, Vergara, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino.

Allenatore: Conte.

FIORENTINA-HELLAS VERONA 1-2 - Il tabellino

Marcatori: 42' Orban (H), 24' st aut. Unai Nunez (F), 48' st Orban (H)

FIORENTINA (3-5-2): de Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri (16' st Fortini); Dodò (43' st Viti), Mandragora (16' st Richardson), Fagioli (43' st Ndour), Sohm (23' st Dzeko), Parisi; Gudmundsson, Kean. A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Nicolussi Caviglia, Pablo Marì, Kouadio, Piccoli, Kouamé.

Allenatore: Vanoli.

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Belghali, Niasse (1' st Gagliardini), Al-Musrati (30' st Suat Serdar), Bernede, Frese (30' st Valentini); Giovane (36' Orban), Mosquera (16' st Sarr). A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Yellu Santiago, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Cham, Ajayi.

Allenatore: Zanetti.

GENOA-INTER - Le formazioni ufficiali

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo.

Allenatore: De Rossi.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Esposito.

Allenatore: Chivu.

BOLOGNA-JUVENTUS - Domenica 14 dicembre, ore 20.45

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga.

Allenatore: Italiano.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceicao, Yildiz; David.

Allenatore: Spalletti.

ROMA-COMO - Lunedì 15 dicembre, ore 20.45

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson.

Allenatore: Gasperini.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle; Caqueret, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Diao; Douvikas.

Allenatore: Fabregas.