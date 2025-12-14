Segnali di una Juventus sempre più spallettiana nello scontro diretto per la Champions League

La Juventus c'è e manda un importantissimo segnale per quel che riguarda la corsa alla qualificazione per la prossima Champions League. Il successo per 1-0 in casa del Bologna porta ai bianconeri motivi per sorridere che vanno oltre i "semplici" 3 punti, con la classifica che ora dice -1 dal 4° posto in attesa della partita di domani della Roma.

Una vittoria importante in uno scontro diretto e contro una delle squadre più in forma del campionato, che porterà in dote anche tanto entusiasmo buono per alimentare gli allenamenti della Continassa nei prossimi giorni. Per parlare di rientro nella corsa Scudetto ce ne passa, ma la Champions League è lì. E Luciano Spalletti non potrà far altro che essere soddisfatto della maturità dimostrata dalla sua squadra.

Anche perché, statistica non di poco conto, la vittoria sul Bologna è arrivata con un clean sheet: nelle ultime 13 partite, era successa una sola volta che la Juventus tornasse a casa senza aver subito gol, contro il Genoa. E qualche miglioramento lo si è visto anche dal punto di vista del gioco, nonostante la quadratura degli avversari. Tanti segnali incoraggianti al di là della classifica insomma, con Spalletti che passo dopo passo sta facendo diventare sempre più sua questa Juventus.