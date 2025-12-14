Recupero importante per Spalletti e per la Juventus: si rivede in campo Bremer
TUTTO mercato WEB
Momento importante in casa Juventus, perché fa ufficialmente il suo ritorno in campo con i bianconeri una colonna della difesa come Gleison Bremer. Fuori dal rettangolo verde ormai dallo scorso 27 settembre, quando il brasiliano ha dovuto ammainare bandiera bianca per un problema al menisco che lo ha tenuto fuori due mesi e mezzo circa, costringendo Tudor prima e Spalletti poi a barcamenarsi per trovare nuove soluzioni alla luce di un forfait tanto pesante.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
Le più lette
2 Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Inter Women, Bugeja show nel derby: "Vittoria bellissima, tornare così dopo l’infortunio è speciale"