Genoa ko con l'Inter, De Rossi: "La parte finale rende orgoglioso me ed i miei giocatori"

Il tecnico del Genoa Daniele De Rossi ha parlato dopo il ko per 2-1 in casa contro l'Inter. Queste le sue parole a DAZN:

Cosa resta di buono nonostante il ko?

"La parte finale ce la prendiamo e ce la ricordiamo, rende orgoglioso me ed i giocatori. E non c'è cosa miglio9re per un allenatore che essere orgoglioso dei propri giocatori. Il gol di Bisseck ci ha tolto un po' di certezze, ma siamo stati bravi a restare in partita fino alla fine".

Cosa non ha funzionato?

"Abbiamo perso un po' di distanze, forse mi ero spiegato male io e devo migliorare in questo con alcuni dei miei. Se non andiamo tutti forte ci ammazzano. L'atteggiamento comunque mi è piaciuto, se fai giocare l'Inter rischi di prendere 4-5 gol. Noi dobbiamo migliorare sulla nostra gestione del pallone, perché squadra così le combatti avendo più spesso il pallone".

La scelta di Ellertson mezzala la rifarebbe?

"Ellertson ha fatto un'ottima partita, con qualità ed aggressività. Ha corso, fatto strappi, mi è piaciuto. Non ha funzionato che loro erano in forma e hanno palleggiato bene, noi un po' meno".

Cosa si porta dietro?

"Mi porto dietro la lettura della partita, i pro e i contro, le scelte mie che hanno funzionato e quelle che non lo hanno fatto. E poi l'aver provato fino alla fine a strappare almeno un punto ad una squadra che punti ne lascia pochi in giro. Il percorso è buono, però poi guardi la classifica e se lì giù".