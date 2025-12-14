Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 0-0 al 45'. Biancocelesti in 10
TUTTO mercato WEB
Si chiude a reti inviolate il primo tempo del match fra Lazio e Parma, ultimo match della 9ª giornata di Serie A Women. Da segnalare che il club capitolino è in inferiorità numerica dal 27' per l'espulsione di Simonetti. Di seguito il quadro completo del turno:
SERIE A WOMEN, 9ª GIORNATA
Juventus-Napoli 2-1
39' Kozak (N), 46' Beccari (J), 86' Cambiaghi (J)
Como Women-Fiorentina 1-3
28' Chidiac (C), 41' Tryggvadottir (F), 67' e 76' Catena (F)
Milan-Inter 1-5
9' Van Dooren (M), 19' Ivana (I), 49' Csiszar (I), 58', 63' e 82' Bugeja
Ternana Women-Roma 0-2
1’ Dragoni, 26’ aut. Corrado
Genoa-Sassuolo 0-1
26' Clelland
In corso
Lazio-Parma 0-0
Altre notizie Calcio femminile
Editoriale di Luca Calamai Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
Le più lette
2 Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Inter Women, Bugeja show nel derby: "Vittoria bellissima, tornare così dopo l’infortunio è speciale"