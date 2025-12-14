Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Carrarese, Ruggeri: "Gol pesante. Qui i giovani crescono, ma il posto va meritato"

Carrarese, Ruggeri: "Gol pesante. Qui i giovani crescono, ma il posto va meritato"
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 22:04
Alessandra Stefanelli

Dopo la vittoria contro la Virtus Entella, Fabio Ruggeri ha commentato il successo della Carrarese nella consueta conferenza stampa post gara, soffermandosi sul gol, sull’andamento della partita e sull’ambiente che si respira attorno alla squadra.

“È stato un gol importante, che ci ha dato i tre punti - ha spiegato il difensore apuano - ed è arrivato il giorno dopo il mio compleanno, quindi direi una giornata perfetta”. Ruggeri ha poi analizzato la gara, sottolineando il peso degli episodi: “Ultimamente sono proprio gli episodi a indirizzare le partite. Nel primo tempo abbiamo tenuto botta, poi nella ripresa siamo venuti fuori”.

Un passaggio chiave riguarda la gestione dei momenti favorevoli: “Non dobbiamo staccare la spina. Anche una partita in totale controllo può rischiare di finire in pareggio se abbassi l’attenzione. Siamo comunque a meno di metà campionato e c’è ancora tanta strada da fare”.

Importante anche il riferimento al pubblico: “La Curva è il nostro dodicesimo uomo in campo. Ci è mancata un po’ in queste partite in casa e sentirla così vicina fa davvero la differenza”.

Ruggeri ha parlato anche del rapporto con i compagni, in particolare con Calabrese: “È un compagno con cui ho instaurato un bel rapporto anche fuori dal campo. C’è sempre stata serenità all’interno del gruppo, trasmessa dal mister e dallo staff”.

Infine, una riflessione sulla piazza di Carrara e sul percorso di crescita: “È una piazza che fa crescere i giovani, ma il posto bisogna meritarselo ogni giorno. Qui nulla è regalato”.

