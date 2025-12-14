Carrarese, Ruggeri: "Gol pesante. Qui i giovani crescono, ma il posto va meritato"

Dopo la vittoria contro la Virtus Entella, Fabio Ruggeri ha commentato il successo della Carrarese nella consueta conferenza stampa post gara, soffermandosi sul gol, sull’andamento della partita e sull’ambiente che si respira attorno alla squadra.

“È stato un gol importante, che ci ha dato i tre punti - ha spiegato il difensore apuano - ed è arrivato il giorno dopo il mio compleanno, quindi direi una giornata perfetta”. Ruggeri ha poi analizzato la gara, sottolineando il peso degli episodi: “Ultimamente sono proprio gli episodi a indirizzare le partite. Nel primo tempo abbiamo tenuto botta, poi nella ripresa siamo venuti fuori”.

Un passaggio chiave riguarda la gestione dei momenti favorevoli: “Non dobbiamo staccare la spina. Anche una partita in totale controllo può rischiare di finire in pareggio se abbassi l’attenzione. Siamo comunque a meno di metà campionato e c’è ancora tanta strada da fare”.

Importante anche il riferimento al pubblico: “La Curva è il nostro dodicesimo uomo in campo. Ci è mancata un po’ in queste partite in casa e sentirla così vicina fa davvero la differenza”.

Ruggeri ha parlato anche del rapporto con i compagni, in particolare con Calabrese: “È un compagno con cui ho instaurato un bel rapporto anche fuori dal campo. C’è sempre stata serenità all’interno del gruppo, trasmessa dal mister e dallo staff”.

Infine, una riflessione sulla piazza di Carrara e sul percorso di crescita: “È una piazza che fa crescere i giovani, ma il posto bisogna meritarselo ogni giorno. Qui nulla è regalato”.