Frosinone, Alvini: "Abbiamo una mentalità che mi piace, 34 punti tutti meritati"

"Mi aspettavo questo Pescara. Nella gestione della partita a volte c'è anche il piacere di quello che fai e nel desiderio di tutto ciò poi c'è quello che fanno i calciatori. Io e il mio staff siamo contenti di quanto fatto dalla squadra. L'ho detto anche a Gorgone, mi piace questa squadra e non sono parole di circostanza. Se si analizzano le partite si vede che è una squadra con coraggio che viene nel duello, il campionato è lungo e ci sono le possibilità.

Noi abbiamo fatto un percorso significativo ma per ora guardiamo alla prossima, ragioniamo quotidianamente perché è li che possiamo fare la differenza. Il Frosinone ha 34 punti e sono tutti meritati, oggi poteva esserci il pareggio. Non è stata una bellissima partita ma è stata ganza. Mi aspettavo questo tipo di partita a prescindere dagli interpreti". Queste le dichiarazioni del tecnico del Frosinone Massimiliano Alvini.