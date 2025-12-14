Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 1-0. Decide la solita Piemonte
Dopo che il primo tempo si era chiuso a reti inviolate, la gara fra Lazio e Parma, ultimo match della 9ª giornata di Serie A Women, si è decisa nella ripresa a favore delle capitoline con la rete al 61' della solita Martina Piemonte. Da segnalare che il club capitolino è in inferiorità numerica dal 27' per l'espulsione di Simonetti.
SERIE A WOMEN, 9ª GIORNATA
Juventus-Napoli 2-1
39' Kozak (N), 46' Beccari (J), 86' Cambiaghi (J)
Como Women-Fiorentina 1-3
28' Chidiac (C), 41' Tryggvadottir (F), 67' e 76' Catena (F)
Milan-Inter 1-5
9' Van Dooren (M), 19' Ivana (I), 49' Csiszar (I), 58', 63' e 82' Bugeja
Ternana Women-Roma 0-2
1’ Dragoni, 26’ aut. Corrado
Genoa-Sassuolo 0-1
26' Clelland
Lazio-Parma 1-0
61' Piemonte
Classifica - Roma 22, Juventus 17, Fiorentina 17, Inter 15, Lazio 15, Como Women 15, Milan 13, Napoli Women 13, Sassuolo 9, Parma 7, Genoa 6, Ternana Women 4