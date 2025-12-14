Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 1-0. Decide la solita Piemonte

Dopo che il primo tempo si era chiuso a reti inviolate, la gara fra Lazio e Parma, ultimo match della 9ª giornata di Serie A Women, si è decisa nella ripresa a favore delle capitoline con la rete al 61' della solita Martina Piemonte. Da segnalare che il club capitolino è in inferiorità numerica dal 27' per l'espulsione di Simonetti.

SERIE A WOMEN, 9ª GIORNATA

Juventus-Napoli 2-1

39' Kozak (N), 46' Beccari (J), 86' Cambiaghi (J)

Como Women-Fiorentina 1-3

28' Chidiac (C), 41' Tryggvadottir (F), 67' e 76' Catena (F)

Milan-Inter 1-5

9' Van Dooren (M), 19' Ivana (I), 49' Csiszar (I), 58', 63' e 82' Bugeja

Ternana Women-Roma 0-2

1’ Dragoni, 26’ aut. Corrado

Genoa-Sassuolo 0-1

26' Clelland

Lazio-Parma 1-0

61' Piemonte

Classifica - Roma 22, Juventus 17, Fiorentina 17, Inter 15, Lazio 15, Como Women 15, Milan 13, Napoli Women 13, Sassuolo 9, Parma 7, Genoa 6, Ternana Women 4