Pescara, Gorgone: "Dispiace per il gol annullato, avremmo meritato molto di più "

Giorgio Gorgone, tecnico del Pescara, ha commentato la sconfitta di misura dei suoi contro il Frosinone (1-2) con queste parole a Rete8, al microfono di Enrico Giancarli: “Ho visto una squadra che ha prodotto tanto. Decisioni arbitrali dubbie: non mi è piaciuto per niente… io poi non ho pedigree perché loro pensano che sono un debuttante e non posso fare nulla, quando vedo sui campi allenatori che hanno reazioni anche più importanti e vengono tollerati. con me non c’è tolleranza. Non importa, tanto in campo vanno i ragazzi e non servo io a bordocampo. Il gol? E’ stato annullato dall’assistente per una spinta come ce ne sono 50 a partita. L’assistente ha detto che l’ha comunicato dopo. Questi dettagli, in queste partite, sono stati molto pesanti“.

In generale, sulla gara, Gorgone si è mostrato soddisfatto dei suoi: “Avremmo meritato il pareggio. Avremmo meritato nel primo tempo una vittoria, anche con più gol di scarto per quanto prodotto. Che vi devo dire… luoghi comuni non ne utilizzo ma se vedo questi ragazzi che sono così, noi lotteremo fino all’ultimo secondo dell’ultima partita”.

Sulle condizioni di Dagasso, Gorgone ha avuto parole rassicuranti: “Ha sentito indurirsi il polpaccio, ha fatto bene a fermarsi… in tempo. Idem Caligara”.

Gorgone è rimasto fiducioso, sulla scorta della prestazione del Pescara: “Sarei contento che la squadra continuasse a fare quanto fatto fino ad oggi. Se gli episodi ti girano, queste gare le vinci. La squadra ha sangue negli occhi e dobbiamo essere ancora più arrabbiati perché la buona sorte non ci aiuta. Dobbiamo continuare su questa via, limando quanto più possibile”.