Potenza, De Giorgio esulta: "Punto che vale più di una vittoria. FVS da migliorare"

Settimo risultato utile consecutivo, coppa compresa, per il Potenza, che strappa un pareggio di enorme valore sul campo della capolista Catania al termine di una gara infinita e giocata per oltre 70 minuti in inferiorità numerica. L’espulsione di Bruschi al 19’ del primo tempo e una situazione d’emergenza totale non hanno fermato i rossoblù, protagonisti di una prova di carattere e personalità.

Il tecnico Pietro De Giorgio, in sala stampa, ha evidenziato le difficoltà affrontate: “Veniamo da tre partite in una settimana. Avevamo già sette infortunati e ne abbiamo persi altri sei per un virus intestinale. Giocare la terza gara settimanale con dodici indisponibili è davvero complicato”. L’allenatore ha sottolineato anche le scelte forzate: “Abbiamo schierato Maisto esterno d’attacco perché non avevamo più attaccanti, poi si è infortunato anche lui”.

Nonostante tutto, il Potenza ha tenuto testa alla prima della classe: “È stata una prestazione incredibile. Nel secondo tempo abbiamo concesso poco al Catania, se non qualche palla buttata in area. In dieci contro undici abbiamo mantenuto quasi il 50% di possesso palla: un dato straordinario che dimostra una squadra con grande personalità”.

Sull’espulsione di Bruschi, De Giorgio è netto: “Conoscendo il ragazzo, non c’è cattiveria. È un contatto di gioco: un giallo sarebbe stato più giusto. Dare rosso al 18’ è una scelta azzardata”.

Il tecnico ha poi rimarcato lo spirito del gruppo: “Questi ragazzi sono eccezionali sul piano professionale. I risultati parlano: vittorie importanti in casa, pareggio in dieci a Catania e imbattibilità interna nel girone d’andata. È un altro passo da squadra forte”.

Infine, un passaggio sugli episodi arbitrali e sul FVS: “È un sistema da migliorare. Senza immagini chiare è difficile cambiare decisione. Noi abbiamo perso punti così, oggi è successo al Catania”.