Inter Women, Andres: "Felici per il risultato, le grandi si vedono in gare come queste"

C’è anche la firma di Ivana Andrés nel netto 5-1 con cui l’Inter Women ha conquistato il derby. La difensora nerazzurra ha commentato il successo ai microfoni di Inter TV, sottolineando soprattutto il valore collettivo della prestazione.

“Siamo molto contenti, abbiamo lavorato duramente in campo per questa vittoria”, ha spiegato Andrés. “Le grandi squadre si vedono in partite come queste: sono felice per il risultato, ma soprattutto perché è un premio per il lavoro di tutta la squadra”.

Fondamentale anche il suo gol, che ha rimesso subito in equilibrio la gara: “Sono molto felice per la rete che ci ha permesso di pareggiare, era importantissimo farlo subito. Da lì la squadra si è rimessa in carreggiata e ha portato a casa una vittoria davvero importante”.

Alla domanda se questo successo sia la vittoria del collettivo, la risposta è netta: “Sempre. Lavoriamo sempre per il bene della squadra e oggi abbiamo dato una grande risposta come gruppo. Credo che questa sia la nostra vera chiave”.

Lo sguardo è già al prossimo impegno: “Ci aspetta la Coppa Italia, sarà l’ultima partita dell’anno. Vogliamo passare il turno perché è un obiettivo importante, così come il campionato”.