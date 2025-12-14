Monopoli, Colombo: "Derby difficile, ma serve una scossa per tornare a vincere"

Il Monopoli si presenta al derby contro il Foggia con un obiettivo chiaro: interrompere una striscia negativa che dura da cinque giornate. Alla vigilia della sfida dello Zaccheria, il tecnico biancoverde Alberto Colombo, come riportato da Tuttocalciopuglia.com, non nasconde le difficoltà del momento ma trasmette fiducia e determinazione.

“Ci aspetta una partita ostica – spiega l’allenatore – affrontiamo una squadra che ha lanciato segnali incoraggianti. La rispettiamo, ma anche noi abbiamo bisogno di dare un input di entusiasmo. La vittoria ci manca da cinque partite e siamo alla ricerca di questi tre punti”. Colombo sottolinea come il contesto non sia semplice, tra valore dell’avversario e problemi di organico: “Siamo rimaneggiati a livello numerico e questo incide. In difesa dovremo reinventarci per la squalifica di Viteritti: il pacchetto arretrato sarà inedito, mentre negli altri reparti ci saranno poche variazioni”.

La chiave, secondo il tecnico, sarà la prestazione: “Dovremo ripartire dalle buone cose fatte contro Trapani e Atalanta, ma con qualcosa in più. Servirà maggiore entusiasmo per riuscire a portare a casa i tre punti”.

Ampio spazio anche alla situazione degli indisponibili: “Battocchio è in fase di recupero ma non sarà della partita. Ieri siamo stati alle esequie del papà di Mirko Miceli: gli abbiamo lasciato tutto il tempo necessario per gestire questo dolore. Stiamo provando a recuperare Longo e Ronco, sono fiducioso ma valuteremo all’ultimo”.

Infine, un passaggio sull’assetto tattico: “In questo momento credo sia giusto dare certezze e non snaturare il lavoro fatto. Sappiamo interpretare anche la difesa a quattro, ma la considero un’opzione da utilizzare eventualmente a gara in corso”.