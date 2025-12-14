Carrarese, Schiavi: "Avevo già in mente il gol. Ora fiducia e massimo impegno"

Dopo la vittoria contro l’Entella, Nicolas Schiavi ha commentato la prestazione della Carrarese in conferenza stampa, soffermandosi sul gol decisivo, sull’atteggiamento della squadra e sui prossimi impegni.

“Quando ho visto il pallone alzarsi ho provato subito a segnare, avevo già in mente di farlo. Per fortuna è andata bene”, racconta Schiavi, spiegando poi l’episodio del rigore prima assegnato e poi revocato: “È brutto quando sei concentrato per battere un rigore e te lo tolgono, ma per fortuna ho avuto subito la rivincita”.

Il centrocampista analizza anche la partita: “L’Entella è una buona squadra, il primo tempo è stato equilibrato. Noi però diamo sempre tutto e penso che alla fine abbiamo fatto una buona gara”. Parole che confermano lo spirito del gruppo: “L’atteggiamento non manca mai. Con i compagni cerchiamo sempre di dare il massimo, non è mai una questione di volontà”.

Importante anche il sostegno del pubblico: “È naturale sentire l’appoggio della Curva, ci dà una spinta in più durante la partita”.

Lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno contro il Monza: “Hanno giocatori fortissimi, se sono lassù in classifica c’è un motivo. Noi però daremo il massimo già a partire da domani. Non sarà facile, ma ce la possiamo giocare”.

Infine, Schiavi tocca un aspetto mentale su cui la squadra deve crescere: “Spesso gli episodi negativi ci fanno perdere fiducia. Dobbiamo essere bravi a superare anche questo”.