Vittoria preziosissima per la Juventus, a Bologna finisce 0-1. Decide il gol di Cabal

Vittoria preziosa per la Juventus, che si impone 1-0 sul campo del Bologna.

Il primo tempo finisce 0-0 solo per caso - C'è il sapore delle grandi sfide al Dall'Ara, la calda cornice sugli spalti accoglie l'ingresso in campo delle due squadre. E la partenza sprint del Bologna, che spinge sin da subito sul pedale del gas, costringendo Di Gregorio a tre risposte, su Pobega e Orsolini nella stessa azione e poco dopo contro Cambiaghi, quando sul cronometro non siamo ancora arrivati al 10'. Annusata la minaccia, comincia a venire fuori anche la Juventus, con il solito Yildiz che si rivela il primo dei suoi capace di calciare in porta e sporcare i guantoni di Ravaglia. L'intermezzo bianconero dura qualche minuto, prima di altre minacce di marca Bologna: Di Gregorio ferma ancora Orsolini, quindi Zortea manca nella correzione. Alla mezz'ora il copione del match cambia e vede la Juventus salire in cattedra. E arrivare, dopo la richiesta di un rigore per spinta di Lucumi (giudicata lieve) ai danni di David, anche il gol del potenziale 0-1. Lo segna lo stesso canadese, smarcato verso la porta da McKennie dopo un rimpallo fortunoso con Ravaglia: l'americano però era partito in posizione di fuorigioco, intervento del VAR che ristabilisce la parità senza reti. Che è la stessa situazione di punteggio con cui Bologna e Juve si fermano per l'intervallo.

Cabal segna, Heggem taglia le gambe al Bologna - Il secondo tempo comincia con in campo gli stessi ventidue protagonisti del primo e una folata iniziale di Conceicao, che però calcia alto senza precisione dalla lunga distanza, inganna sulla possibilità che il match riparta sugli stessi ritmi che c'erano prima della sosta di un quarto d'ora tra i due tempi. Non sarà così, la ripresa è giocata a giri più bassi e per diversi minuti c'è poco da segnalare. Iniziano a quel punto i cambi, ed è proprio un sostituto messo in campo da Spalletti a stappare il match: Cabal sbuca lesto come un falco per correggere in rete di testa il cross al bacio scodellato da Yildiz, il quale era stato ancora il più pericoloso dei suoi appena qualche istante prima, su sviluppi di calcio d'angolo. Spesso le brutte notizie viaggiano in coppia, ne fa le spese Italiano che apprende il concetto assistendo all'espulsione di Heggem nemmeno cinque giri d'orologio dopo aver preso lo svantaggio: il norvegese viene bruciato dal subentrato Openda nello scatto e lo affossa alle porte dell'area, venendo cacciato da Massa. Il Bologna non si arrende all'uomo in meno e tenta di premere fino in fondo, attingendo a ogni energia a sua disposizione. Ma non crea grandi pericoli e deve lasciar festeggiare la Juventus.

