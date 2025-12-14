Juve Stabia, Carissoni: "Grande reazione dopo Frosinone, al Menti sentiamo una spinta speciale"

Al termine della vittoria ottenuta ieri contro l’Empoli, il laterale della Juve Stabia Lorenzo Carissoni ha analizzato la prestazione della squadra, sottolineando la risposta caratteriale dopo il ko di Frosinone. Le sue parole sono state riportate da Internews.

“Abbiamo interpretato molto bene la partita - ha spiegato Carissoni - c’era in tutti noi una forte voglia di riscattarci dopo la sconfitta di Frosinone. In gare del genere bisogna guardarsi in faccia e capire perché lontano dal Menti rendiamo meno, pur sapendo che in casa possiamo contare su un’atmosfera speciale”.

Il classe 1997 ha evidenziato il peso del fattore campo: “I nostri tifosi si fanno sentire e ci infondono sicurezza. Questo ci permette di proporre un calcio più offensivo e di imporre meglio il nostro gioco”.

Importante anche il confronto con l’allenatore dopo l’ultimo passo falso: “Il colloquio con il mister è stato molto tranquillo. Ci ha lanciato un bel messaggio e siamo stati bravi a recepirlo. La risposta della squadra in campo dimostra che abbiamo lavorato nella direzione giusta”.

Sul piano personale, Carissoni non nasconde la soddisfazione: “Mi ha fatto molto piacere sentire le parole positive del mister nei miei confronti nel post partita. Sono segnali che danno fiducia”.

Infine, uno sguardo al ruolo e alle preferenze tattiche: “Mi piace giocare da quinto di centrocampo. Il nostro allenatore ci chiede di affondare con continuità e questo ci permette di arrivare spesso in area avversaria. Non ho un calciatore di riferimento preciso, ma essendo interista guardo spesso Denzel Dumfries”.