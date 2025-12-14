Serie A Femminile, si chiude la 9ª giornata: in programma oggi Genoa-Sassuolo e Lazio-Parma
La 9ª giornata di Serie A Women si chiude domenica con le ultime due sfide, importanti sia per il vertice che per la coda della classifica. Genoa e Sassuolo sono appaiate a quota 6 punti e cercano un risultato per allontanare le zone basse della classifica.
Nel pomeriggio riflettori puntati su Lazio-Parma. Le biancocelesti, a 12 punti, vogliono avvicinarsi al gruppo che lotta per i playoff, mentre il Parma è chiamato a reagire per non perdere contatto con le posizioni di metà graduatoria.
SERIE A WOMEN, 9ª GIORNATA
Juventus-Napoli 2-1
39' Kozak (N), 46' Beccari (J), 86' Cambiaghi (J)
Como Women-Fiorentina 1-3
28' Chidiac (C), 41' Tryggvadottir (F), 67' e 76' Catena (F)
Milan-Inter 1-5
9' Van Dooren (M), 19' Ivana (I), 49' Csiszar (I), 58', 63' e 82' Bugeja
Sabato 13 dicembre
Ternana Women-Roma 0-2
1’ Dragoni, 26’ aut. Corrado
Domenica 14 dicembre
Ore 12.30 - Genoa-Sassuolo
Ore 15.00 - Lazio-Parma
Classifica - Roma 22, Juventus 17, Fiorentina 17, Inter 15, Como Women 15, Milan 13, Napoli Women 13, Lazio 12*, Parma 7*, Sassuolo 6*, Genoa 6*, Ternana Women 4
* una gara in meno
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.