Serie A Femminile, si chiude la 9ª giornata: in programma oggi Genoa-Sassuolo e Lazio-Parma

La 9ª giornata di Serie A Women si chiude domenica con le ultime due sfide, importanti sia per il vertice che per la coda della classifica. Genoa e Sassuolo sono appaiate a quota 6 punti e cercano un risultato per allontanare le zone basse della classifica.

Nel pomeriggio riflettori puntati su Lazio-Parma. Le biancocelesti, a 12 punti, vogliono avvicinarsi al gruppo che lotta per i playoff, mentre il Parma è chiamato a reagire per non perdere contatto con le posizioni di metà graduatoria.

SERIE A WOMEN, 9ª GIORNATA

Juventus-Napoli 2-1

39' Kozak (N), 46' Beccari (J), 86' Cambiaghi (J)

Como Women-Fiorentina 1-3

28' Chidiac (C), 41' Tryggvadottir (F), 67' e 76' Catena (F)

Milan-Inter 1-5

9' Van Dooren (M), 19' Ivana (I), 49' Csiszar (I), 58', 63' e 82' Bugeja

Sabato 13 dicembre

Ternana Women-Roma 0-2

1’ Dragoni, 26’ aut. Corrado

Domenica 14 dicembre

Ore 12.30 - Genoa-Sassuolo

Ore 15.00 - Lazio-Parma

Classifica - Roma 22, Juventus 17, Fiorentina 17, Inter 15, Como Women 15, Milan 13, Napoli Women 13, Lazio 12*, Parma 7*, Sassuolo 6*, Genoa 6*, Ternana Women 4

* una gara in meno