Bologna-Juventus 0-1, le pagelle: Cabal l'insospettabile, Openda entra bene. Heggem si rovina

© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 22:44Serie A
Dimitri Conti

La Juventus espugna Bologna grazie al gol di Cabal, al Dall'Ara la partita valevole per la 15^ giornata di Serie A finisce con il risultato di 0-1.

LE PAGELLE DEL BOLOGNA (di Paolo Lora Lamia)

Ravaglia 6,5 - Non deve compiere parte particolarmente impegnative, ma è sempre tempestivo nelle uscite evitando più volte la stoccata decisiva di un avversario. Nel secondo tempo, ha poche colpe sulla rete di Cabal e nel finale evita il 2-0 di Openda.

Zortea 5 - Il numero 20 ha uno dei compiti più difficili, ovvero contenere nella sua zona Yildiz. Non si tira certo indietro, limitando il turco per quanto possibile. Centra anche una traversa ad un soffio dall'intervallo, ma sul gol di Cabal è lui a sbagliare la marcatura. Dal 73' De Silvestri 6 - Entra con la gara in chiara salita, mettendo in campo esperienza e solidità in vista del finale.

Heggem 5 - Forma con Lucumì un tandem difensivo estremamente coriaceo, che regge l'urto contro una Juventus che attacca con tanti uomini. Rovina la sua prova facendosi sfuggire Openda e stendendolo solo davanti alla porta con inevitabile espulsione.

Lucumì 6,5 - Prestazione monumentale del colombiano. Quando giunge qualche pallone in area, spesso e volentieri l'attaccante della Juve di turno non ha chance sperata perché è lui ad arrivarci per primo. Non cala di tono neanche con la crescente pressione avversaria. Dall'81' Bernardeschi sv.

Miranda 5,5 - Giostra dalla parte di Conceicao, che inizialmente non gli causa eccessive sofferenze. Dopo l'intervallo, invece, i patemi nella sua zona aumentano e non poco.

Moro 5,5 - Staziona prevalentemente davanti alla difesa, non riuscendo a fermare sul nascere le iniziative bianconere con la costanza necessaria. Dal 73' Holm 6 - Tra i subentrati in casa bolognese è uno dei più convincenti, dando ordine alla retroguardia dopo il rosso a Heggem.

Pobega 5,5 - Dei due centrocampisti di Italiano è quello che, oltre fare legna in mediana, si spinge un po' di più in avanti. Non eccelle, però, in nessuna delle due mansioni.

Orsolini 6 - Più rifinitore che finalizzatore, con passaggi calibrati per i compagni tipo quello che per poco non manda in gol Zortea sul finire del primo tempo. Il meno negativo del quartetto avanzato casalingo.

Ferguson 5 - Lo scozzese non si conferma in un gran momento. Oltre a non incidere sulla trequarti, perde anche qualche pallone di troppo in mezzo al campo. Dal 66' Sulemana 5,5 - Dovrebbe dare maggiore verve al centrocampo di Italiano, ma non riesce nel suo intento.

Cambiaghi 5,5 - Un paio di iniziative sulla sinistra in avvio e qualche altra poco dopo l'inizio della ripresa. Per il resto, prestazione abbastanza anonima.

Dallinga 5,5 - Scelto come riferimento avanzato, non riesce a rendersi pericoloso per via soprattutto di una marcatura praticamente perfetta portata avanti da Kelly. Dal 66' Castro 5,5 - Difficile fare la differenza, con i palloni che arrivano con il contagocce a causa dell'inferiorità numerica. Non il migliore dei suoi ingressi dalla panchina.

Vincenzo Italiano 5,5 - Poteva essere la gara giusta per fare un bel salto in avanti e invece il Bologna perde, deludendo per la prestazione più che per il risultato in sé. Pesa l'inferiorità numerica, ma anche in 11 contro 11 i suoi non hanno mai brillato.

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS (di Dimitri Conti)

Di Gregorio 6,5 - Già impegnato tre volte nei primi dieci minuti, si fa trovare sempre pronto, mettendoci anche la faccia e non solo come modo di dire. Con il passare del tempo il lavoro cala, ma col senno di poi sono parate decisive.

Kalulu 6 - L'irrinunciabile del mondo Juventus porta le fattezze dell'agile difensore ex Milan, talmente capace e importante nella sua poliedricità, da aver giocato ogni singolo minuto. Al Dall'Ara non compie disattenzioni.

Kelly 6,5 - Più di una volta è chiamato a interpretare un duello individuale contro Dallinga, che per sua fortuna non svaria tantissimo e gli permette di tenerlo sotto osservazione a stretta distanza con buona facilità.

Koopmeiners 6 - Già prima del ventesimo si ritrova ammonito e, oltre alla diffida che gli farà saltare Juventus-Roma, deve rimanere in campo in un ruolo non del tutto nelle sue corde e con la zavorra addosso. Fuori un po' prima.
Dal 76' Bremer sv.

McKennie 6 - Neanche lui saprebbe ormai dire quale sia il suo ruolo naturale. Adagiato sulla fascia destra, si muove un po' ovunque. E avrebbe propiziato lo 0-1 a fine primo tempo, ma partendo in fuorigioco. Meno protagonista nella ripresa.

Locatelli 6 - Al solito più preoccupato di fare la fase difensiva che di fornire rammendi in costruzione, dopo qualche imbucata di troppo del Bologna nella prima parte, registra la sua prova assieme ai compagni.

Thuram 6 - Una sgroppata palla al piede in solitaria nel corso del primo tempo fa pensare che stia tornando nella miglior condizione, ma nel complesso si mostrerà ancora a giri ridotti. In gestione, comunque, non demerita.

Cambiaso 6 - Non è nella sua miglior versione, questo ormai è chiaro ed evidente da più di qualche tempo. Nonostante una forma da dover ritrovare, prova a dare un suo contributo accentrandosi dalla sinistra. Gli riesce in parte.
Dal 61' Cabal 7 - Come ha abituato già altre volte, recita il ruolo del protagonista insospettabile. Non è la prima occasione in cui si rivela capace di colpire subentrando: particolare, per un difensore.

Conceicao 6 - Non esita a proporsi come riferimento per le scorribande sulla fascia, a difettargli troppo a lungo è però la precisione da mettere nelle giocate. Rimane comunque dentro la partita, fino a che non è chiamato a uscire.
Dall'88' Miretti sv.

Yildiz 6,5 - Trascinatore della Juventus anche nelle acque più melmose e a dispetto dell'ancor giovane età, è il primo dei suoi a calciare in porta al Dall'Ara. Sfiorato un eurogol, si 'accontenta' di fare l'assist per il gol vittoria di Cabal.

David 5,5 - L'infortunio di Vlahovic gli ha spalancato le porte ed ecco la seconda di fila da titolare. Gira a vuoto nella prima mezz'ora, prima dell'intervallo avrebbe segnato ma McKennie era in fuorigioco. Poi scompare finché non deve uscire.
Dal 61' Openda 6,5 - Entra con le giuste vibrazioni e in mezz'ora fa buon lavoro di raccordo, ma soprattutto permette alla Juventus di beneficiare del rosso diretto a Heggem, da lui stesso procurato.

Luciano Spalletti 6,5 - Decide di non privarsi di Conceicao e Yildiz, mettendoli a formare un attacco tutto leggero con David e schierando la Juventus con la K3 a comporre la linea difensiva. Il Bologna approccia meglio la partita ma, ringraziato Di Gregorio per i primi interventi, è poi la Juventus a entrare meglio nelle dinamiche del match. E a sfruttare a suo favore gli episodi a metà ripresa, quando in pochi minuti arrivano vantaggio ed espulsione di Heggem. Ritrova anche Bremer, sorridendo pure per l'ingresso di Openda: quante belle notizie.

