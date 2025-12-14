Juventus, Chiellini 'spegne' lo scambio Frattesi-Thuram: "Non vogliamo privarci di lui"

Il Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo del Bologna valevole per la 15^ giornata di Serie A.

L'interesse per Frattesi e la possibilità che Thuram sia in uscita?

"Di Frattesi non parlo, penso sia una mancanza di rispetto verso l'Inter. Una cosa è certa: Thuram è e resterà un giocatore della Juventus. Non vogliamo privarci di lui, anzi con lui vogliamo costruire il futuro".

Le parole di Elkann?

"Sono state parole forti e importanti, per chi lo sconosce e lo vive continuamente non sono sorprendenti. Quando si pensa alla Juventus e alla famiglia Agnelli, sono una cosa unica: è stato così nel passato, è così nel presente e sarà così nel futuro. C'è solo da pensare di costruire una Juve vincente. Lo scudetto sono 5 anni non lo vinciamo, la ciò non toglie fiducia per il futuro. La proprietà e la Juventus sono una cosa indissolubile".

Sul rinnovo di Yildiz?

"Kenan è importante e ha un contratto lungo. Per il momento non ci sono urgenza, ma siamo tutti consci di adeguare poi il contratto al suo status".