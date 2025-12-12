TMW Radio Garbo: "Juve, serve un regista e non Frattesi. Milan, dubbi su Icardi"

Il giornalista Daniele Garbo è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

Quale il primo pensiero di giornata?

"Settimana positiva per le italiane in Europa, ma il fatto positivo è che tutte siano in corsa per la qualificazione. Molto significativo il successo del Bologna col Celta, e da applausi il primo tempo della Roma in un ambiente storicamente non facile".

Juve, si parla di Frattesi per il centrocampo:

"E' un ottimo incursore ma non serve alla Juve. Serve uno che diriga l'orchestra, detti i tempi della squadra. Manca clamorosamente alla Juve uno come questo, non Frattesi".

Roma vittoriosa col Celtic. E ora arriva il Como:

"El Aynaoui e Pisilli mi sono piaciuti, ma tutta la squadra, che ha pressato il Celtic. Andare lì, in quell'ambiente e imporre il proprio gioco non era scontato. Aver trovato dei centrocampisti che possono sostituire i titolari è ottimo, così come i gol di Ferguson. Un po' di valutazioni le farei prima di farlo andare via".

Ferguson si riscatta: la Roma deve tenerlo?

"Per me la squadra ha bisogno di un attaccante di peso a gennaio. Sicuramente la valutazione su Ferguson la deve fare Gasperini, io mi terrei lui perché è più giovane, può migliorare molto. E' un giocatore che può esplodere da un momento all'altro".

Fiorentina, vittoria in Conference che può essere la svolta?

"Ha le armi per vincere le partite, lo ha dimostrato anche ieri, serve farlo anche in campionato. Se non dovesse vincere col Verona diventa complicatissimo. Se il gruppo è unito, lo dimostrassero e vincessero ora".

Icardi potrebbe essere l'uomo giusto per l'attacco del Milan?

"Il dubbio è quale Icardi arriverebbe. Al di là dell'età, può essere affascinante il suo ritorno ma con tutti i problemi avuti ultimamente ho dei dubbi".