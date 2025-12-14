Serie A, classifica aggiornata: ruggito della Juventus, che ora è a -1 dal 4° posto
La Juventus manda un messaggio forte al campionato. Per la corsa alla prossima Champions League ci sono anche i bianconeri di Luciano Spalletti, bravi a battere 1-0 il Bologna al Dall'Ara grazie alla rete di Cabal.
Tre punti che permettono il sorpasso bianconero proprio al Bologna, con la Juventus che in attesa della sfida che la Roma giocherà domani sera col Como sono ora a -1 dal 4° posto. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A:
Inter 33
Milan 32
Napoli 31
Roma 27*
Juventus 26
Bologna 25
Como 24*
Lazio 22
Sassuolo 21
Udinese 21
Cremonese 20
Atalanta 19
Torino 17
Lecce 16
Cagliari 14
Genoa 14
Parma 14
Verona 12
Pisa 10
Fiorentina 6
* una partita in meno
