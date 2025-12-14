Inter Women, Bugeja show nel derby: "Vittoria bellissima, tornare così dopo l’infortunio è speciale"

Protagonista assoluta del derby di Milano, vinto 5-1 dall’Inter contro il Milan, Haley Bugeja ha raccontato a Inter TV tutta la sua gioia dopo una serata da incorniciare, impreziosita da una splendida tripletta.

“È una bella vittoria, siamo arrivate molto cariche a questa partita e siamo felicissime di aver portato a casa questo risultato”, ha esordito l’attaccante maltese, visibilmente emozionata.

Un rientro da sogno dopo un periodo complicato: “Negli ultimi mesi non è stato facile stare fuori per infortunio, ma sono rientrata con grande fiducia. Il merito è anche delle compagne, che mi hanno messo nelle migliori condizioni. Sono felice di aver contribuito con tre gol”.

Sul suo ritorno in campo: “Così bene non me lo aspettavo, ma essere di nuovo con la squadra e tornare segnando tre gol è ancora più bello”. E la dedica non poteva mancare: “Questa tripletta è per la mia famiglia, che è sempre stata con me, per le compagne e per i tifosi. Senza di loro nulla sarebbe possibile”.

Lo sguardo è già al futuro, a partire dalla Coppa Italia contro il Como: “Pensiamo sempre alla prossima partita. Vogliamo vincere anche quella, poi guarderemo avanti: la stagione è lunga e c’è ancora tanto da conquistare”.

E il pallone del derby? “Sì, me lo sono preso subito dopo l’ultimo gol”, ha sorriso. “Sono felice e grata alla squadra per questa vittoria”.