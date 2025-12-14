Serie A Women, 9ª giornata: Genoa-Sassuolo 0-1. Decide la rete di Clelland
Nel lunch match della domenica valido per la nona giornata della Serie A Women il Sassuolo espugna il campo del Genoa. Decisiva la rete di Clelland al 26'. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:
SERIE A WOMEN, 9ª GIORNATA
Juventus-Napoli 2-1
39' Kozak (N), 46' Beccari (J), 86' Cambiaghi (J)
Como Women-Fiorentina 1-3
28' Chidiac (C), 41' Tryggvadottir (F), 67' e 76' Catena (F)
Milan-Inter 1-5
9' Van Dooren (M), 19' Ivana (I), 49' Csiszar (I), 58', 63' e 82' Bugeja
Ternana Women-Roma 0-2
1’ Dragoni, 26’ aut. Corrado
Genoa-Sassuolo 0-1
26' Clelland
Domenica 14 dicembre
Ore 15.00 - Lazio-Parma
Classifica - Roma 22, Juventus 17, Fiorentina 17, Inter 15, Como Women 15, Milan 13, Napoli Women 13, Lazio 12*, Sassuolo 9, Parma 7*, Genoa 6, Ternana Women 4
* una gara in meno