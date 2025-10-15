Flop Zirkzee al Manchester United: l'olandese può partire a gennaio. C'è anche il Como

Proprio non vuole decollare l'avventura di Joshua Zirkzee in Premier League. Dopo aver conquistato la storica qualificazione in Champions League con il Bologna, l'attaccante è stato acquistato dal Manchester United ma, sia la scorsa stagione che questa in corso, non sono state per niente positive con la squadra che sta attraversando un momento di crisi e la punta che non sta trovando spazio. Nell'annata in corso, l’olandese ha infatti collezionato solamente 82 minuti fra Premier e Coppa di Lega suddivisi in quattro gettoni.

E così l’ex felsineo starebbe valutando l’opzione di cambiare aria per ritrovare lo smalto dei tempi migliori provando a gettarsi alle spalle questa avventura sfortunata. Sul giocatore ci sarebbe da tempo la Roma che starebbe cercando un elemento che possa andare a rinforzare il reparto offensivo per il mese di gennaio e che possa innalzare il livello di qualità nella rosa di Gian Piero Gasperini per rimanere nei quartieri alti della classifica.

I giallorossi però non sarebbero l’unica società interessata a Zirkzee. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sull’attaccante ci sarebbero anche gli occhi del Como che starebbe sognando un rinforzo da urlo per la piazza e soprattutto per mister Cesc Fabregas per la seconda parte di stagione.