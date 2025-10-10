Zirkzee medita l'addio a gennaio: la Roma ci pensa, può arrivare in prestito dallo United

Momento non facile per Joshua Zirkzee. Uno dei colpi di mercato dell'estate 2024 sta trovando poco spazio. L'attaccante olandese era infatti approdato al Manchester United, dopo una stagione importantissima con il Bologna dopo la qualificazione alla Champions League, per 42 milioni di euro. Un'operazione importante per i rossoblù emiliani che, dopo essersi spartiti la cifra con il Bayern Monaco, avevano incassato poco più di 26 milioni di euro. La stagione in corso però non è iniziata sotto i migliori auspici per il giocatore.

In queste prime partite della stagione, il tecnico Amorim ha impiegato col contagocce il calciatore olandese che ha perso anche la Nazionale. Sono soltanto tre le presenze fra campionato e Coppa di Lega per un titolare di 82 milioni senza ovviamente andare a segno. Numeri che parlano chiaro di come il centravanti non sia nei piani dell’allenatore in un momento dove non stanno navigando un’ottime acque con un decimo posto in classifica.

E così il giocatore starebbe già iniziando a guardarsi intorno per il mese di gennaio. L'obiettivo è ritornare il campo e soprattutto la maglia dell'Olanda nell'anno che ci porterà al Mondiale di Stati Uniti, Canada e Messico. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Zirkzee potrebbe essere un'occasione in prestito per la Roma, alla ricerca di una punta.