OpenVAR, De Marco: "Giusta l'espulsione di Celik. Bravissimo Guida a richiamare Zufferli"

Presente negli studi di DAZN con il consueto appuntamento con OperVAR, l'ex arbitro Andrea De Marco, responsabile rapporti istituzionali CAN A e B, ha commentato l'episodio che ha portato all'espulsione del giocatore della Roma Zeki Celik nella sfida contro il Cagliari, con il direttore di gara che aveva inizialmente concesso un calcio di rigore ai sardi. Dopo revisione al monitor è stato visto che il contatto tra il turco e Folorunsho era avvenuto fuori dall'area di rigore, con l'interruzione di una chiara occasione da gol. Decisione finale: calcio di punizione dal limite ed espulsione per lo stesso Celic.

De Marco ha affermato: "Questa è una delle occasioni dove il VAR è stato utilissimo. Dal campo era difficilissimo vedere se il fallo fosse dentro o fuori dall'area di rigore. L'arbitro aveva visto bene il fallo ma lo aveva giudicato dentro l'area: in velocità capiamo bene quali possano essere le difficoltà per il direttore di gara. In questo caso il VAR in maniera oggettiva stabilisce se è dentro o fuori. Il direttore di gara viene chiamato al monitor anche perché quella era una chiara occasione da gol. Corretta la revisione: bravissimo Guida a richiamare Zufferli e giusta la decisione di espellere Celic".

Spazio poi anche all'episodio nel quale è stato assegnato il calcio di rigore alla Cremonese nella gara contro il Lecce, dopo On Field Review: "Molto bravo Prontera che ha anche valutato il possibile fallo di mano del calciatore del Lecce che non c’era. Poi la valutazione del punto di contatto tra Vandeputte e Ramadani. Giusta la chiamata al VAR e la decisione finale".