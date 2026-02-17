Inter-Juve, De Marco: "Primo giallo a Kalulu ok. Assistente e Doveri? Difficile aiutare La Penna"
TUTTO mercato WEB
In occasione di Open VAR, consueta trasmissione in onda su DAZN, Andrea De Marco, responsabile rapporti istituzionali CAN A e CAN B, ha spiegato così l'episodio del secondo giallo estratto nei confronti di Pierre Kalulu in Inter-Juventus: "Credo che La Penna, considerando la velocità a cui si è svolta l'azione, è stato tratto in inganno dal movimento di Bastoni. È chiaro che la squadra arbitrale in campo può aiutare l'arbitro. L'assistente numero 2 forse era coperto da qualche calciatore, Doveri era alle panchine, è molto difficile entrare in una decisione presa dall'arbitro in campo. Per poterlo fare devi avere la certezza e probabilmente non l'avevano".
C'era il primo giallo di Kalulu per fallo su Barella?
"Sì, ci stava".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris La lezione di Marotta ai suoi colleghi due giorni dopo il clamoroso errore. Juventus e Atalanta per continuare a smentire una 'comoda' bugia (e fare meglio di un anno fa)
Le più lette
2 La lezione di Marotta ai suoi colleghi due giorni dopo il clamoroso errore. Juventus e Atalanta per continuare a smentire una 'comoda' bugia (e fare meglio di un anno fa)
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Comolli inibito (con multa) dopo Inter-Juve. Le motivazioni: "Cercava il contatto fisico con La Penna"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Pronostico Borussia Dortmund-Atalanta, la Dea vuole riscrivere la storia dopo l'eliminazione del 2018
Calcio femminile