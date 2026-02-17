Inter-Juve, De Marco: "Primo giallo a Kalulu ok. Assistente e Doveri? Difficile aiutare La Penna"

In occasione di Open VAR, consueta trasmissione in onda su DAZN, Andrea De Marco, responsabile rapporti istituzionali CAN A e CAN B, ha spiegato così l'episodio del secondo giallo estratto nei confronti di Pierre Kalulu in Inter-Juventus: "Credo che La Penna, considerando la velocità a cui si è svolta l'azione, è stato tratto in inganno dal movimento di Bastoni. È chiaro che la squadra arbitrale in campo può aiutare l'arbitro. L'assistente numero 2 forse era coperto da qualche calciatore, Doveri era alle panchine, è molto difficile entrare in una decisione presa dall'arbitro in campo. Per poterlo fare devi avere la certezza e probabilmente non l'avevano".

C'era il primo giallo di Kalulu per fallo su Barella?

"Sì, ci stava".

