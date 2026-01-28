Ordine: "Come finirebbe se il Milan affrontasse il Como a campo aperto? Molto male"

Il giornalista Franco Ordine sulle colonne del Corriere dello Sport ha approfondito il tema legato a Massimiliano Allegri, sempre molto divisivo. Il tecnico del Milan infatti viene spesso elogiato, ma spesso anche criticato e suggerisce molti spunti di riflessione: "Non è il caso di cambiare sistema di gioco per migliorare anche la produzione offensiva? Qui la discussione si fa molto più interessante perché attiene a un eventuale cambio tattico".

Fare il 4-3-3 però è complicato: "[...] nella rosa attuale non ci sono le caratteristiche per disegnare quel modulo, che tra l’altro imporrebbe anche una rinuncia (uno tra Saelemaekers e Pulisic) dolorosa". Però la reale spiegazione del perché non scendono in campo così i rossoneri è la seguente, secondo Ordine: "Se affrontassero per esempio il Como a campo aperto, come hanno fatto la Lazio all’Olimpico o il Torino di recente accettando di scoprire le spalle per portare la sfida nella metà campo di Fabegras, come finirebbe il Milan?".

La risposta è da ricercarsi nel passato: "Basterebbe riannodare il nastro [...] e rivedere qualche partita dell’era Fonseca (quella di Parma o di Cagliari), oppure qualche sfida dell’epoca Conceiçao per ottenere una risposta esauriente. Finirebbe molto male. E magari è proprio questo per cui tifano disperatamente alcuni esponenti della setta satanica 'no Max'".