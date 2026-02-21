Ordine: "Sono rimasto profondamente deluso da Fabregas per due motivi"

Nel corso del suo intervento su Radio24 nel corso del programma "Tutti Convocati", Franco Ordine ha parlato di Cesc Fabregas: "Sono rimasto profondamente deluso da Fabregas per due motivi - riportano i colleghi di Milannews.it -. In primis per il motivo calcistico: ci ha fatto una testa tanta dopo la partita di andata, dicendo che se avessero giocato 10 volte 8 volte vinceva e invece arriva a San Siro e si mette 3-5-2 a specchio senza centravanti.

Mi sono chiesto: Sacchi o Zeman avrebbero mai fatto una cosa del genere? Sarri? No, perché vuol dire che tu non hai una tua filosofia e quindi non ti puoi presentare come il cavaliere bianco: ti dirò di più, a questo punto sulla Curva di Como devono pubblicare uno striscione al rovescio, cioè meglio un giorno di Allegri che cento da Fabregas.

E poi quella cosa che ho visto in campo (trattenuta su Saelemaekers, ndr) mi fa venire i brividi: ricordatevelo, quelli che fanno i santi in Chiesa, seguiteli perchè sono dei peccatori mostruosi".