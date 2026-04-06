Lecce, Di Francesco: "Troppa Atalanta per noi, siamo stati meno riconoscibili del solito"

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, analizza ai microfoni di DAZN la gara contro l'Atalanta: "L'atteggiamento di oggi non è voluto, oggi c'è stata troppa Atalanta per noi. Dopo il gol preso ci siamo disuniti, loro avevano una gamba diversa dalla nostra. Siamo stati al di sotto delle nostre aspettative. Partita negativa, dobbiamo rimboccarci le maniche e ripartire dagli errori. Troppe volte la linea difensiva è stata costretta ad affrontare duelli anche in inferiorità numerica, davanti dobbiamo essere più liberi mentalmente. Bisogna essere bravi e spensierati, cercando di fare qualcosina in più davanti".

Lavorerete sull'aspetto mentale?

"Sicuramente, prima del gol stavamo facendo una buona gara ma in quel momento ci hanno un po' spaccato col loro modo di giocare. Guarda caso ha fatto gol un loro difensore centrale e da lì ci siamo un po' spenti, la rete di Scalvini è stata troppo facile. Analizzeremo tutto questo, la cattiveria non può assolutamente mancare a questa squadra e su questo lavoreremo tanto. Purtroppo soffriamo spesso dopo le nazionali, dispiace perché oggi siamo stati meno riconoscibili del solito":