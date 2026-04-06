Live TMW Atalanta, Palladino: "Complimenti ai ragazzi, ho visto una prestazione di squadra"

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Raffaele Palladino si presenta ai microfoni della sala stampa dello stadio "Via del Mare" per commentare Lecce-Atalanta.

17.10- La conferenza del tecnico nerazzurro avrà inizio fra pochi minuti.

17.20- Inizia la conferenza stampa.

Che partita è stata?

"La partita è stata preparata dal Lecce per attaccarci la profondità, Di Francesco ha messo giocatori veloci con determinate caratteristiche. Siamo stati bravi a difendere nei primi 15 minuti, poi è venuta fuori la nostra qualità. Abbiamo visto che il Lecce aveva la linea alta e abbiamo attaccato la profondità, i gol poi sono arrivati. Ottima partita, sono contento per i ragazzi, non era facile ricompattarci dopo gli impegni con le nazionali".

Cosa ha detto alla squadra a fine partita?

"Ho chiesto alla squadra di metterci ancora più impegno e ancora più cura dei dettagli. Le ultime partite sono fondamentali, fa la differenza la determinazione con cui ci arrivi. Oggi i ragazzi hanno fatto una partita di grande maturità. Ho dato un giorno libero per domani, era in programma una amichevole. Ho chiesto però di stare sul pezzo perché ci aspettano scontri diretti fondamentali. Ho visto una prestazione di squadra".

Si aspettava qualcosa in più dal Lecce?

"Non parlo degli altri, conosco quello che siamo noi. Mi aspettavo un Lecce che partisse forte, noi siamo stati bravi a non lasciare spazio alle spalle, abbiamo fatto la differenza sui dettagli. Avevamo studiato l'avversario, tutte le partite sono complicate, c'erano tante insidie. Era una partita difficile da affrontare e siamo stati bravi. Il Lecce ha fatto la partita giusta e poi è venuta fuori la qualità".

Come vede la lotta salvezza?

"Il Lecce ha buonissimi calciatori, il punto di forza deve essere l'entusiasmo dell'ambiente, i ragazzi vanno aiutati, la salvezza se la giocheranno fino alla fine e le qualità del Lecce credo possano emergere".

17.25- Finisce la conferenza stampa.