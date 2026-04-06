Atalanta, Scalvini confessa: "Giorni difficili dopo la Nazionale, li ho vissuti molto male"

Giorgio Scalvini, difensore dell'Atalanta, è stato intervistato da DAZN al termine della gara vinta 3-0 sul Lecce, sbloccata da un suo gol: "Sono stato fortunato, Charles (De Ketelaere ndr) mi ha dato una buona palla e il mister mi dice di inserirmi quando c'è la possibilità. Col Verona avevo avuto una occasione simile, stavolta è andata bene. Quando mi capitano le occasioni provo la giocata, per quanto riguarda la Nazionale si cerca sempre di fare il meglio Purtroppo è andata così, sono stati giorni difficili e dedico il gol alla mia ragazza che mi è stata vicina, ho vissuto molto male questi giorni".

Palladino si avvicina a Gasperini?

"Ogni partita ci dà indicazioni diverse, però prima di entrare in campo mi ha detto di spingere e infatti ho pensato alla lettura del mister. In qualcosa si assomigliano ma Palladino ha una sua identità e ci stiamo trovando molto bene con lui".

Siete pronti a giocarvela fino alla fine?

"Sì, sono otto partite da giocare alla morte perché siamo partiti male poi abbiamo fatto un buon recupero ma nel calcio si ricorda la fine. Dobbiamo andare al massimo per raggiungere il miglior risultato possibile".